Grande Fratello Vip: Andrea Zenga svela cosa è realmente successo con Rosalinda Cannavò, e su Dayane Mello...

A pochi giorni dalla sua eliminazione, Andrea racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito all'eliminazione di Andrea Zenga. Ospite di Casa Chi, il figlio di Walter Zenga ha raccontato tutte le emozioni vissute nella Casa di Cinecittà e svelato cosa è realmente successo sotto le coperte con Rosalinda Cannavò.

La verità di Andrea Zenga dopo l'eliminazione al Gf Vip

"Speravo di fare il miracolo e arrivare in semifinale, ma contro Samantha e Stefania ci sta" ha esordito così Andrea parlando della sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip "Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondano di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, é una cosa davvero incredibile".

Zenga è stato uno degli ultimi concorrenti a entrare nella Casa del Gf Vip, ma nel giro di poco tempo è riuscito a conquistare l'attenzione e il cuore di molti telespettatori. Un'esperienza incredibile che è stata caratterizzata dalla presenza della bella e dolce Rosalinda: "Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello, quindi tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione". E a proposito dei curiosi avvicinamenti sotto le coperte, il ragazzo ha confessato: "Ci sono stati baci perché c’è chimica, magari abbracci un po’ più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena".

Andrea ha parlato anche di Dayane Mello, che nell'ultima diretta ha dichiarato il suo amore a Rosalinda: "L’ho detto anche in puntata non ci ho capito niente, è stata una spina nel fianco in quel momento. magari dayane poteva essere più incuriosita da Rosalinda, non ho capito bene il ‘ti amo’ alla fine, ma penso fosse più un ‘ti voglio bene’. Il bacio tra me e Dayane? Non c’è mai stato nessun interesse: abbiamo più giocato e io penso di essere stato chiaro dall’inizio perché non è il mio tipo di donna, infatti la ragazza che piace a me è il suo completo opposto. Ci vedo molto distanti, non siamo mai andati oltre una cosa estetica".

Zenga sa bene che, una volta uscita dalla Casa del Gf Vip, Rosalinda dovrà affrontare il suo ormai ex fidanzato Giuliano: "Nella casa è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori, ma credo che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà, partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa fuori. é una cosa che deve nascere perché come coppia ci siamo vissuti solo una settimana".

