Grande Fratello Vip, Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: "Voglio basarmi su quello che provo io, non mi faccio condizionare"

Andrea si sbilancia su Rosalinda dopo il Gf Vip e ammette di provare dei sentimenti per lei.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continua a gonfie vele. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha ammesso di provare dei sentimenti importanti nei confronti della giovane e bella attrice siciliana.

La confessione d'amore di Andrea Zenga dopo il Gf Vip

Andrea è stato uno dei concorrenti più apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa lunedì con la proclamazione di Tommaso Zorzi. Durante la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, il ragazzo è finito più volte al centro del gossip sia per il rapporto quasi inesistente col padre Walter Zenga e poi per il suo avvicinamento a Rosalinda.

A pochi giorni dalla finale del Gf Vip, Zenga ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Signorini in cui ha ammesso di provare un sentimento forte per la Cannavò: "Per quanto mi riguarda mi baso su quello che ho visto e che ho conosciuto io nella casa, non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima di cui se vorrà mi racconterà. Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io. Ammetto, sono un poco 'cottarello'".

Andrea ha raccontato anche del primo incontro col padre Walter fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: "È andata bene, meglio dell’incontro televisivo di sicuro. Riguardo all’incontro nella Casa, però, tengo a sottolineare che nonostante mi abbia fatto soffrire mi ha dimostrato in che modo comunicare con lui. Non conoscendolo ti aspetti una persona che non è, invece ho imparato da quell’incontro. Anzi, meglio, ho visto come lui si pone, l’ho capito un po’ di più credo".

