Grande Fratello Vip, Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: "Sarebbe stato poco rispettoso nei confronti del fidanzato" (VIDEO)

Stuzzicato da Tommaso, Andrea torna a parlare del misterioso biglietto scritto da Rosalinda al Grande Fratello Vip.

Il misterioso biglietto scritto da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga ha incuriosito tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Interpellato da Tommaso Zorzi, il figlio di Walter Zenga ha rivelato il suo pensiero sulla giovane attrice.

La verità di Andrea Zenga sull'interesse per Rosalinda Cannavò, confronto al Gf Vip

Nel corso della serata di ieri, Tommaso ha cercato di provocare Andrea su come risponderebbe all'apprezzamento espresso da Rosalinda nei suoi confronti. Mentre gli altri concorrenti hanno iniziato a domandarsi su quale sia il reale interesse dell’attrice verso il ragazzo, l'influencer milanese, senza mezzi termini, ha domandato: "Andrea hai risposto al messaggio di Rosalinda?".

Domanda che ha spiazzato Zenga, che ha risposto: "No, non ho risposto perché non vorrei mettere in difficoltà nessuno, sarebbe stato equivoco e poco rispettoso nei confronti del suo fidanzato". "Il mio era solo un messaggio di stima, non mi aspettavo nessuna risposta" è intervenuta la Cannavò cercando di giustificare il suo gesto.

"Cosa avresti risposto se lei fosse single?" ha continuato Zorzi rincarando la dose. "Visto il suo imbarazzo, credo che nel messaggio abbia letto un tentativo di un approccio" ha affermato Alda D'Eusanio visibilmente divertita dalla situazione. Il comportamento dei concorrenti, però, ha infastidito Zenga che ha ribadito il suo pensiero: "Non mi sembra giusto fare apprezzamenti ad una ragazza fidanzata e se mi avessero visto scrivere una risposta sarebbe stato equivoco".

