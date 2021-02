Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si precipita dall'ex Alessandra Sgolastra: cosa sta succedendo?

Gossip TV

Andrea Zenga e l'ex fidanzata Alessandra Sgolastra si sono visti dopo il Grande Fratello Vip? Ecco cosa sta succedendo.

Andrea Zenga ha già dimenticato Rosalinda Cannavò? L’ultimo eliminato della quinta edizione del Grande Fratello Vip è sospettato di aver incontrato la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra, con la quale ha partecipato a Temptation Island. Ma le cose non sono come sembrano ed è il gieffino a spiegare la delicata situazione.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò tradita da Andrea Zenga?

Andrea Zenga si è innamorato di Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip. Un amore che è sbocciato in sordina, dal momento che l’attrice siciliana era ancora fidanzata con Giuliano Condorelli, che le aveva proposto di andare finalmente a convivere insieme. La Cannavò, dopo settimane di dubbi esistenziali, ha deciso di dare un’occasione a Zenga, che non ha mai nascosto di sentirsi molto attratto dalla gieffina. La coppia ha fatto sognare molti ma anche infuriare Dayane Mello che, tenuta all’oscuro di questa liaison, si è sentita tradita dall’amica e a sua volta l’ha tradita in Puntata, spedendola al televoto contro Stefania Orlando. La coppia di innamorati spera di potersi abbracciare al più presto e vivere la loro storia d’amore.

GF Vip, Andrea Zenga incontra l'ex Alessandra Sgolastra

Mentre Rosalinda scrive una lettera a Zenga, il gieffino è stato accusato di aver incontrato segretamente l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra, con la quale ha partecipato a Temptation Island. Sulle Ig Stories di entrambi, infatti, sono apparse foto simili e altrettanto simile sembrava essere la location. Per mettere a tacere i gossip e salvaguardare la sua relazione con la Cannavò, Andrea si è visto costretto a spiegare la situazione. “Mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo da quello di Deianira (Marzano ndr.), sia stato insinuato che io stessi a casa della mia ex perché abbiamo le stesse lenzuola, credo simili. Io sono a Milano e c’è una bellissima donna, mia mamma”, ha spiegato il gieffino. Nessun tradimento, dunque, da dover essere comunicato ai fan e anche la Marzano ha apprezzato il tempestivo chiarimento di Zenga. Nel frattempo, Imma Battaglia si è scagliata duramente contro le Rosmello che negli ultimi giorni sono sempre più distanti.

