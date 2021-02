Gossip TV

A poche ore dalla Puntata del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga fa una rivelazione e shock su Stefania Orlando.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più difficile fare previsioni per il futuro e, soprattutto, scegliere chi spedire in Nomination. I concorrenti, dopo mesi di reclusione, vogliono raggiungere la Finale o favorire i loro amici più stretti, anche al costo di dover sacrificare pacifiche alleanze. Così, Andrea Zenga fa una confessione su Stefania Orlando, che lascia tutti senza parole!

Grande Fratello Vip, Andrea Zenga pronto a nominare Stefania Orlando in Puntata

Puntata dopo puntata, la quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e i concorrenti della Casa più spiata d’Italia hanno il potere di privilegiare o sfavorire i loro inquilini, grazie alle Nomination. Scegliere chi spedire al televoto, tuttavia, diventa sempre più complesso e scatena vere e proprie discussioni, minando inevitabilmente l’umore di tutti i gieffini. La Nomination di Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi, unita al fatto di aver taciuto i suoi sentimenti per Andrea Zenga, ha portato Dayane Mello ha prendere bruscamente le distanze nei confronti dell’amica che, più di tutti, l’ha sostenuta in questo percorso.

Un colpo di scena del tutto inaspettato che ha le sue radici in un televoto sbagliato agli occhi della modella, che ha visto Giulia penalizzata da quella che lei credeva la sua più grande alleata in Casa. Così, prima della diretta, Zenga ragiona sulla scelta che dovrà compiere questa sera, confrontandosi con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La nuova fiamma della Cannavò ha le idee chiare sulla nuova votazione e ammette che, nel caso dovesse rimanere al Gf Vip dato che è al televoto, la sua scelta ricadrebbe su Stefania Orlando. “Nominerò Stefania, ma perché non voglio privare ad un amico la possibilità di andare in finale. Con lei ho un bellissimo rapporto, e so anche che è molto forte, ma per me l’amicizia è anche questa”, ha dichiarato Zenga.

Lo Zelletta è rimasto molto stupito per il gesto di Andrea, pronto a creare tensione con la gieffina solamente per favorirlo per la Finale. L’ex tronista di Uomini e Donne non vuole che Zenga compia questo gesto, ammettendo di preferire Stefania come finalista dopo un percorso così bello, per premiare la sua resilienza. Mentre in Casa si pensa alla Puntata, nello studio di Live-Non è a d’Urso, Massimiliano Morra attacca Rosalinda Cannavò, certo che l’attrice stia fingendo interesse per Zenga solo per salvarsi da una possibile eliminazione.

