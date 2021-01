Grande Fratello Vip, Andrea Zenga replica al post del padre Walter: "Io parlo come e quando voglio" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea replica al duro post sui social del padre Walter Zenga e poi incontra la madre Roberta.

Andrea Zenga è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il giovane concorrente del reality show di Alfonso Signorini, dopo aver replicato al post pubblicato sui social dal padre Walter Zenga, ha avuto la possibilità di rivedere la sua mamma Roberta Termali.

Le parole di Andrea al Gf Vip sul padre Walter Zenga

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Andrea è tornato a parlare del suo rapporto inesistente con il padre Walter Zenga. Interpellato da Signorini sulla questione, il giovane concorrente ha dichiarato: "Più vado avanti nei giorni e più penso di avere piacere a raccontare la mia storia e quello che penso. Ne parlo in maniera tranquilla, mi reputo fortunato. Poi, ovvio, ci sono cose che per rispetto di mia mamma e mio fratello, preferisco non affrontare, ma sono cose private e che è giusto che rimangano nascoste".

Dopo aver ascoltato il ragazzo, il conduttore del Gf Vip ha deciso di mostrargli il post pubblicato sui social da Walter Zenga dopo la scorsa puntata, in cui il figlio lo ha accusato di essere un padre assente. "Io mi auguro che il suo messaggio sia rivolto a chi lo ha insultato" ha prontamente replicato Andrea "Se fosse diretto a me, credo che inevitabilmente io faccia parte della sua vita. Quindi, io parlo come e quando voglio e penso di parlare sempre in maniera molto educata e rispettosa della sua persona".

Ma le emozioni per Andrea non sono finite. Chiuso il capitolo Walter Zenga, il ragazzo ha incontrato la sua mamma. "È un'emozione che non avremmo mai vissuto grazie a questo programma" ha dichiarato commossa Roberta "Sono una mamma super orgogliosa di te, stai facendo una cosa pazzesca e bellissima. [...] Sei disarmante per quanto sei puro e buono. Te l'avevo detto: se sarai capace di essere sempre te stesso. Non ho parole a guardarti così, a casa i tuoi fratelli sono fan numeri uno".

