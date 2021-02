Grande Fratello Vip: Andrea Zenga incontra la sorella di Andrea Zelletta, la reazione di Rosalinda Cannavò (VIDEO)

Gossip TV

Zenga conteso al Grande Fratello Vip da Alessia e Rosalinda.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato tanti colpi di scena. Tra questi anche l'ingresso nella Casa della sorella di Andrea Zelletta, Alessia, che ha manifestato tutto il suo interesse ad Andrea Zenga.

Andrea Zenga conteso al Gf Vip da Alessia Zelletta e Rosalinda Cannavò

Con i suoi modi e con la sua gentilezza, Andrea sta conquistando gran parte del pubblico femminile. In particolar modo, il figlio di Walter Zenga ha attirato l'attenzione della sorella di Zelletta, che durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso il desiderio di conoscerlo. Parole che non sono passate inosservate ad Alfonso Signorini che ha subito organizzato un incontro in diretta.

"C'è una situazione lasciata in sospeso da chiarire... raggiungi il giardino" ha dichiarato Signorini invitando Zenga ad andare in giardino. Dalla porta è uscita proprio Alessia, la sorella di Zelletta, che emozionatissima ha dichiarato: "Mi hai comlpito subito, io ti aspetto fuori se vuoi. Non sono una che accetta un NO come risposta". "Tu cosa hai in più di Rosalinda?" ha domandato il conduttore del Gf Vip provocando la ragazza, che ha prontamente risposto: "Che sono single!".

Non contento, Alfonso ha poi chiesto a Rosalinda di raggiungere Andrea e Alessia in giardino. "Lo lascio a lei... io sono felicemente fidanzata" ha subito affermato la Cannavò mentre Zenga, visibilmente emozionato ma divertito dalla situazione, ha salutato la giovane mandandole un bacio. Interpellato da Zelletta sull'incontro con la sorella, Zenga gli ha confessato: "Esteticamente non è il mio tipo. [...] Mi cattura di più una ragazza all'apparenza insicura".

