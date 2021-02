Grande Fratello Vip, Andrea Zenga incontra il fratello Nicolò: "Io e te siamo una cosa sola" (VIDEO)

Gossip TV

L'emozionante incontro al Grande Fratello Vip tra Andrea e Nicolò Zenga.

Continuano le emozioni per Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Walter Zenga, il giovane concorrente ha ricevuto la visita del fratello Nicolò che lo ha rassicurato rivolgendogli parole piene d'amore.

L'incontro al Gf Vip tra Andrea e Nicolò Zenga

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito all'emozionante incontro tra Andrea e Nicolò Zenga. Dopo le molte lacrime versate, il giovane concorrente ha ricevuto la visita del fratello che, interpellato da Alfonso Signorini, ha detto la sua riguardo l'incontro avvenuto la scorsa settimana con Walter Zenga.

"Ho pensato mille cose da dire, ma ti dico che ti voglio bene, sono così fiero di te. Mi ha fatto male vederti così, non devi preoccuparti di niente, io e te siamo una cosa sola. A me non interessa scavallarti e non c'è nessuno che accavalla l'altro. Io vivo tutte le emozioni insieme a te. Siamo tutti orgogliosissimi di te, eravamo tutti convinti che ti saresti fatto vedere per quello che sei veramente. Sei una forza, non te ne rendi conto" ha dichiarato Nicolò con le lacrime agli occhi.

Per quanto riguarda l'incontro avvenuto al Gf Vip tra Andrea e Walter Zenga, Nicolò ha confessato: "Purtroppo non conosco abbastanza nostro padre per dare un'opinione diretta su come ha reagito. Voglio però apprezzare lo slancio che ha avuto, il fatto di essere arrivato qui. Voglio sperare che non sia riuscito a esprimersi al meglio. Mi fermo a dire che ho apprezzato il gesto, ma non so dirti altro in questo momento. Mamma ci ha sempre dato l'appoggio che ci serviva, ma non ha mai dato un giudizio di troppo per non influenzarci mai. È stata una grande mamma". "Ti ho pensato tanto in questi giorni. Sappiamo bene cos'hai passato e quanto hai sofferto" ha replicato Andrea visibilmente felice ed emozionato.

