Grande Fratello Vip, Andrea Zenga critica i concorrenti veterani: "È impossibile..." (VIDEO)

L'ultimo arrivato Andrea Zenga confessa i suoi dubbi sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ultimo arrivato Andrea Zenga si è lasciato andare con Mario Ermito e Giacomo Urtis riguardo le dinamiche del gioco rivelando di avere molti dubbi sugli atteggiamenti dei concorrenti veterani.

La confessione di Andrea Zenga al Gf Vip

Nelle ultime ore, Andrea si è aperto un pò di più con Giacomo e Mario. La new entry del Grande Fratello Vip ha confessato ai suoi coinquilini di non essere interessato a fare televisione ma all'esperienza in sé nella Casa: "A me della puntata clou non mi frega niente. Se mi dicono stai qui senza puntate per vivere l'esperienza accetterei. Non sono venuto qui per fare televisione".

"Io dovevo rimanere cinque giorni e invece sono ancora qua. È imprevedibile. Io non ho mai partecipato alle dinamiche, eppure mi hanno sempre salvato" ha replicato Urtis. "In due settimane è difficile uscire fuori, per uno poi come me che fa fatica..." ha affermato Zenga cercando di spiegare meglio il suo punto di vista. Dal suo canto, Giacomo gli ha consigliato di viversi l'esperienza nella Casa del Gf Vip in tutta tranquillità e non cedere all'ansia.

Andrea ha poi spostato il discorso sulle dinamiche del gioco criticando i comportamenti dei Vip veterani: "Io sono a disagio. [...] È impossibile fare una chiacchierata con quelli che stanno qui da tre mesi. Sembra che i problemi loro vengono sempre prima degli altri". Un pensiero condiviso a pieno da Giacomo che ha raccontato ai nuovi arrivati di essersi trovato solo quando è entrato: "Quando si forma una coppia qua dentro, ci sono loro e basta! Sanno che la coppia funziona".

