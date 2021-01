Grande Fratello Vip, Andrea Zenga contro Cecilia Capriotti: "Hai detto che con la mia storia voglio fare pena alla gente"

Gossip TV

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Andrea e Cecilia.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Cecilia Capriotti. Il motivo? Le forti dichiarazioni della showgirl sulla storia personale del giovane concorrente, che non sono per niente piaciute al diretto interessato.

Andrea Zenga contro Cecilia Capriotti, nuovo confronto al Gf Vip

La Nomination di Andrea durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip aveva destabilizzato Cecilia, ma tra i due sembrava che la cosa si fosse risolta. Ieri pomeriggio, però, le dure riflessioni della showgirl sulla storia personale di Zenga hanno letteralmente fatto infuriare il ragazzo, che ha cercato subito un confronto con la donna.

"Oggi mi hai detto che con la mia storia voglio fare pena al pubblico" ha affermato Zenga rivolgendosi alla Capriotti che, visibilmente spiazzata, ha replicato: "Io parlavo in generale, tu stai peggiorando le cose credimi". "Tu oggi mi hai detto che voglio fare pena alla gente per non uscire. Lì per lì non ti ho detto niente perchè mi chiudo, ma ci sono rimasto male" ha ribadito Andrea non credendo alle motivazioni della donna.

"Io ho detto che fai tenerezza, non pena" ha aggiunto Cecilia cercando di giustificarsi "Ma ti ho anche dato un consiglio, ti ho detto di avere più stima di te stesso. Ma io parlavo in generale. Hanno capito tutti. Io mi sono affezionata alla tua storia, perchè mi fa tenerezza, ma fidati che hai frainteso". Andrea, dopo aver ascoltato la sua spiegazione, le ha chiesto scusa per quell’equivoco.

