Grande Fratello Vip, Andrea Zenga confessa: "Sono fiero di Rosalinda. Lei e Dayane Mello si sentono, ma..."

Gossip TV

Andrea racconta come vanno le cose con Rosalinda dopo il Gf Vip e torna a parlare di Dayane.

La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele. Intervistato da Giada Di Miceli a Non Succederà Più, l'ex gieffino ha raccontato come sta andando la convivenza con l'attrice e svelato alcuni dettagli sulla discussa amicizia con Dayane Mello.

La confessione di Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò e Dayane Mello dopo il Gf Vip

"Viviamo insieme, stiamo da me" ha dichiarato Andrea spiegando come vanno le cose con Rosalinda dopo l'eperienza al Grande Fratello Vip "Ci dividiamo le commissioni. Siamo a Milano, è stata una cosa molto naturale stare insieme. Stiamo cercando anche un altro appartamento perché qui siamo un po’ strettini. Stiamo da due mesi insieme nonostante la zona rossa sta andando tutto molto bene".

Il figlio di Walter Zenga ha poi continuato confessando cosa l’ha colpito di più della Cannavò: "Innanzitutto di Rosy mi piace la timidezza e i modi gentili. L’avere carattere e imporre le proprie decisioni in modo educato. E’ una ragazza ammirevole, sono fiero di lei. Notavo prima di avvicinarci i suoi modi. E’ molto umile, una ragazza che ha affrontato tante cose e che pensa al lavoro, alle cose serie, secondo me fondamentali. Quando sono entrato al Gf non avevo seguito molto, sapevo che era entrata come Adua Del Vesco. Una volta usciti non mi sono fatto condizionare dal passato. Chi più chi meno abbiamo commesso degli errori in passato. Del passato abbiamo parlato ma per me conta la persona che ho conosciuto e le cose che mi dà".

Leggi anche Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta: amicizia al capolinea dopo il Gf Vip?

A proposito di Dayane, Andrea ha rivelato: "Tra me e Dayane c’è stato un bacio vero sì. Ma senza trasporto emotivo. Tra nessuno dei due. E’ stato un gioco. Siamo proprio lontani come prototipo. Non solo da parte mia ma lo credo anche da parte sua. Tra loro amore penso proprio di no. E’ stata una bella amicizia. Ma niente di più. Non ti saprei dire, hanno avuto delle incomprensioni che adesso stanno vedendo, so che fuori si sentono. Sono grandi abbastanza da gestire i propri rapporti".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.