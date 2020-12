Grande Fratello Vip, Andrea Zenga confessa: "Con Dayane Mello c'è qualcosa che mi frena"

Gossip TV

Mario Ermito spinge Andrea tra le braccia di Dayane, ma lo sportivo del Grande Fratello Vip smorza ogni entusiasmo.

Complice un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello si sono lasciati andare alla passione. Tra i due concorrenti è scattato un passionale bacio che ha incuriosito Mario Ermito, il quale ha voluto interrogare lo sportivo su quanto accaduto con la modella brasiliana.

La confessione di Andrea Zenga su Dayane Mello al Gf Vip

Notte di confessione nella Casa del Grande Fratello Vip. Incuriosito dal bacio fra Dayane e Andrea, Mario ha voluto parlare con lo sportivo di quello che è successo con la modella brasiliana. Ricordiamo, infatti, che durante un gioco organizzato dagli autori del reality show di Canale 5 tutti i concorrenti si sono dovuti scambiare alcune tenerezze e il bacio scattato tra Zenga e la Mello non è passato inosservato a Ermito.

"A lei piaci, le ricordi un suo ex. Conoscila, datti questa possibilità. Magari nasce un’amicizia o magari vi fidanzate" ha confessato Ermito a Zenga, che ha subito smorzato ogni entusiasmo: "Quello con Dayane è stato per goliardia, la stimo, però c’è qualcosa che mi frena". "Magari lei ti intimorisce un pò" ha dichiarato Giacomo Urtis sottolineando la differenza caratteriale dei due ragazzi.

"A me piace anche chi è passionale, ma vado molto a sensazioni, non è scattato nulla" ha prontamente replicato Andrea. A quanto pare per il nuovo concorrente del Gf Vip non sembra esserci nessuna possibilità con Dayane. "Guarda che farò il Cupido in questa casa... a volte è tutta una facciata, io non me la precluderei" ha aggiunto Mario mostrandosi deciso a far avvicinare i due.

