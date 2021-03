Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta su Maria Teresa Ruta: "L'ho smascherata prima degli altri"

Gossip TV

Andrea torna a parlare del comportamento ambiguo di Maria Teresa al Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta è stato tra i concorrenti più apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello tarantino, grazie al prolungamento del programma, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5, che l'ha premiato mandandolo in finale insieme a Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

Andrea Zelletta critica Maria Teresa Ruta dopo il Gf Vip

Il percorso di Andrea al Grande Fratello Vip è stato ricco di emozioni e soddisfazioni. Durante i sei mesi di reclusione, però, non sono mancati i scontri e le discussioni. Tra tutti i concorrenti della Casa, infatti, il bel modello tarantino non è mai riuscito a trovare un punto d'incontro con Maria Teresa Ruta, con la quale ha vissuto un rapporto fatto di alti e bassi.

Intervistato da Superguidatv, Zelletta ha dichiarato: "All’interno della casa non ho avuto un grande rapporto con Maria Teresa tranne che nel periodo delicato che ho attraversato con Natalia in cui lei mi aiutò. L’ho nominata tante volte come lei ha fatto con me. Lei mi aveva attaccato dicendomi che non ero un gentiluomo oppure mi aveva dato del comodino. Ultimamente poi avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione. Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L’ho trovata forzata in alcuni comportamenti".

Andrea ha poi continuato accusando Maria Teresa di aver assunto un comportamento ambiguo anche nei confronti del suo amico Tommaso: "Il rapporto tra lei e Tommaso ha iniziato a sgretolarsi non appena è uscita perché diceva una cosa e poi sui social ne diceva un’altra mettendo like ai commenti contro di lui. L’ha accusato di essere egocentrico e sicuramente vedendo quei video Tommaso ci sarà rimasto malissimo. Io l’avevo smascherata prima degli altri. Tommaso poi mi ha dato ragione. All’inizio diceva che il mio era un accanimento nei suoi confronti ma ora si è ricreduto".

