Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta su Dayane Mello: "Io non vorrei mai avere un'amica così" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea commenta il comportamento assunto da Dayane nei confronti della sua amica Rosalinda.

La nomination fatta ieri al Grande Fratello Vip da Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi ha fatto storcere il naso a Dayane Mello, che non ha perso occasione per criticare la scelta della giovane attrice. Il comportamento della modella brasiliana, a sua volta, non è piaciuto ad Andrea Zelletta che si è lasciato andare a uno sfogo con Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet.

Andrea Zelletta critica il comportamento di Dayane Mello, lo sfogo al Gf Vip

Tra Dayane e Andrea non c'è mai stato un vero e proprio rapporto. Complici anche le accese discussioni e il comportamento ambiguo della modella brasiliana, i due giovani concorrenti non sono mai riusciti a trovare un punto d'incontro. Un'antipatia che è stata confermata anche dai diretti interessati subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Parlando con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Tommaso, la Mello ha dichiarato apertamente di non sopportare Zelletta: "Zelletta non mi sopporta e io non lo sopporto. Lui e Zenga sono delle personalità che non vanno d'accordo con la mia. Io sono fatta così mi dispiace. Zelletta e Zenga sono uguali, noiosi, e infatti sono diventati migliori amici". Dal suo canto, anche Andrea ha affermato di trovare la modella molto inaffidabile.

Leggi anche Tommaso Zorzi e Giulia Salemi fanno pace al Gf Vip

Parlando con Zorzi e Samantha De Grenet, Andrea ha affermato: "A me non cambia il suo parere, me lo può dire. Sono felice di risultare noioso a determinare persone, ma ben venga. Io non vorrei mai avere un'amica così stretta che da un giorno all'altro te ne dice di tutti i colori, ma mai. È vero che un'amica ti deve dire la verità, ma ci sono modi e modi. Se tu vuoi tutelare lo stato sentimentale della tua amica e non vuoi ferirla, non fai quelle cose. Io da amico non lo farei".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.