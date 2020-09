Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta pronto a entrare nella Casa, il romantico gesto di Natalia Paragoni

Gossip TV

La dolce dedica di Natalia per il suo amato Andrea prima dell'ingresso di lui al Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà il prossimo lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5 e sarà condotta anche quest'anno da Alfonso Signorini. I concorrenti hanno già dovuto salutare tutti i loro cari e abbandonare i loro profili social per prepararsi ad affrontare questa nuova incredibile avventura nella famosa Casa di Cinecittà.

Natalia Paragoni sorprende Andrea Zelletta prima del Gf Vip, Video

Tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche Andrea Zelletta, ex amatissimo tronista di Uomini e Donne attualmente fidanzato con Natalia Paragoni. I due si sono conosciuti e innamorati nel dating show di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più lasciati. Le cose, però, ora cambieranno visto che lui entrerà nella famosa Casa e, a meno che non venga eliminato, passerà un pò di tempo prima che i due possano tornare ad abbracciarsi e a stare insieme.

Zelletta è quindi pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e per l'occasione Natalia ha condiviso sui social un dolcissimo ed emozionante post. Scendendo nel dettaglio, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un video che racchiude alcuni momenti romantici passati con il suo fidanzato.

"Ebbene sì questa è la mia felicità. Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante. Ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere. Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori piu forti di prima. Sempre con te" ha scritto la Paragoni.

Ricordiamo che, in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Andrea ha rilasciato un'intervista a Tv sorrisi e canzoni in cui ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a prendere parte al reality show di Signorini: "Partecipo al programma per vincere e per misurare la mia capacità di sopportazione e tolleranza. Vincere è l’unica cosa che conta. Non sono nato per stare in panchina ma per giocare da titolare. Mi piacerebbe far ridere e sorridere tutti. Sono genuino e permaloso. [...] Sono una persona aperta al dialogo e al confronto, so essere indifferente con le persone che non ammiro e apprezzo. Il disagio che temo di più? Avere sempre il microfono".

