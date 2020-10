Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta parla delle Nomination: Stefania Orlando ha mentito?

Gossip TV

Andrea Zelletta è rimasto deluso per la Nomination di Stefania Orlando e confessa, dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, di trovarla poco sincera.

Puntata difficile per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato votato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, ma ha anche dovuto affrontare una furiosa lite con Franceska Pepe. Conclusa la diretta, Zelletta ha l’amaro in bocca a causa della Nomination di Stefania Orlando.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sta mentendo? Il dubbio di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha affrontato una Puntata piuttosto dura. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato votato come tra i più ‘comodini’ della quinta edizione del Grande Fratello Vip e questo l’ha ferito profondamente. Lo Zelletta, difeso dalla fidanzata Natalia Paragoni, ha spiegato le sue ragioni che hanno diviso il popolo del Web.

Nonostante le critiche piovute su Instagram, sembra che una larga fetta di telespettatori stia apprezzando il percorso di Andrea nella Casa di Cinecittà, tanto da votarlo come uno dei Vip preferiti del reality show di Canale5. Prima di ricevere la bella notizia, tuttavia, lo Zelletta si è scontrato con Franceska Pepe, che sa sempre come lasciare il segno e animare le dirette. Le parole della modella hanno toccato molto il modello, forse già provato dalla reclusione forzata, che è scoppiato in lacrime ha minacciato di andarsene dal programma.

Andrea Zelletto infastidito dalle Nomination del GF VIP

Forte del sostegno del pubblico e confortato dalle parole dei suoi compagni di viaggio, Andrea ha ritrovato la calma e dopo la puntata si è sfogato sulle Nomination. Il pugliese, infatti, è stato votato da Stefania Orlando che ha giustificato la scelta, asserendo di non aver legato con lo Zelletta. Secondo l’ex tronista, le parole di Stefania sarebbero false e la reale motivazione sarebbe quella di ritenerlo un ‘comodino’, come precedentemente sostenuto.

Andrea, contrariamente a quanto confessato dalla Orlando, crede di aver affrontato con lei tematiche anche molto toccanti e che la presentatrice stia mentendo, dopo aver scoperto che il gieffino è tra i preferiti del pubblico. Certamente, durante la settimana, i due concorrenti del Gf avranno modo di chiarirsi. Nel frattempo, anche Matilde Brandi ha perso le staffe e se l'è presa con Antonella Elia, dando vita ad un lungo sfogo nella notte.

