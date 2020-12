Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta manda un messaggio speciale a Natalia Paragoni, la reazione di lei sui social

Gossip TV

Andrea organizza una romantica sorpresa al Grande Fratello Vip per la sua amata Natalia.

Andrea Zelletta ha voluto mandare un messaggio speciale alla sua fidanzata Natalia Paragoni, che ieri sera ha festeggiato gli anni. Per il giovane concorrente del Grande Fratello Vip, che è molto legato e innamorato della modella, vivere questo momento lontano dalla sua amata gli ha creato una certa malinconia.

Andrea Zelletta sorprende Natalia Paragoni al Gf Vip

In occasione del compleanno di Natalia, Andrea ha voluto inviarle un messaggio speciale. Mentre gli altri concorrenti hanno iniziato ad urlare gli auguri per la bella modella valtellinese, l'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto aiuto agli autori del Grande Fratello Vip per farle una sorpresa.

Zelletta è riuscito a ottenere dei palloncini con cui ha scritto la frase "Auguri Naty", e sotto, una foto che ritrae l’incontro dei due innamorati proprio nella Casa del Gf Vip. Pierpaolo Pretelli, per consolare l’amico visibilimente commosso e triste, ha organizzato un augurio ancora piu speciale per la Paragoni: tutti i conquilini si sono posizionati sotto la scritta e hanno intonato in coro "Tanti auguri a te".

Il gesto di Andrea non è passato inosservato alla fidanzata. La Paragoni, che proprio in quel momento stava seguendo la diretta del Grande Fratello Vip, ha subito replicato agli auguri del suo amato con una dolcissima dedica d'amore: "Ti amo amore mio. Grazie per essere quello che sei. Una persona diversa che si distingue dalla massa".

