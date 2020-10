Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in lacrime per colpa di Franceska Pepe: "Stai zitta sfigata" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra l'influencer e l'ex tronista di Uomini e Donne.

La nona puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Franceska Pepe e Andrea Zelletta si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta a distanza che ha provocato la reazione disperata dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Franceska Pepe contro Andrea Zelletta, l'ex tronista in lacrime al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 12 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha deciso di parlare di un dettaglio che viene spesso fatto notare dal pubblico sui social. Molti telespettatori sono convinti infatti che dentro la Casa di Cinecittà ci siano dei concorrenti, che non si espongono mai. Questi sono stati definiti ‘comodini’. La più votata è stata Guenda Goria, seguita da Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, si è difeso più volte dichiarando di non sentirsi un comodino. Ad alimentare gli animi ci ha pensato Franceska che, in collegamento con la Casa del Gf Vip, ha iniziato a provocare Zelletta urlando: "Ciao comodino". "Sei una grande maleducata. Io non sono un comodino, porto solo rispetto. Sfigata! Sei malvagia e inutile. I tuoi genitori te ne dovevano dare di più" ha replicato il ragazzo. "Quando lo apri il cassetto?" ha continuato a stuzzicare l'influencer facendo letteralmente infuriare Andrea: "Ma guarda te se deve farmi passare per un comodino". E mentre Andrea, durante la pubblicità, ha avuto un crollo nervoso fino ad arrivare al pianto, in studio la Pepe ha continuato a ridere di gusto, prima di rivolgere i suoi attacchi anche a Dayane Mello, Myriam Catania e Pierpaolo Pretelli.

Leggi anche Svelato il Cachet di Elisabetta Gregoraci al Gf Vip

Intanto in studio, Pupo ha ammesso di non vedere la Pepe come un esempio da seguire: "Non è un bell’esempio, lo dico con grande affetto". L’opinionista del reality show di Canale 5 è sicuro del fatto che l'ex fiamma di Vittorio Sgarbi non abbia fatto niente nella vita per costruirsi una carriera, come invece gli altri concorrenti del programma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.