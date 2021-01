Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta furioso dopo l'annuncio del prolungamento del reality: "Diteci la ca**o di verità"

Gossip TV

Andrea si scaglia contro la produzione del Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo dopo la diretta.

L'annuncio di Alfonso Signorini riguardo il prolungamento del Grande Fratello Vip ha letteralmente mandato in crisi alcuni concorrenti. Tra questi anche l'ex tronista Andrea Zelletta che, subito dopo la diretta, si è scagliato furioso contro la produzione del reality show di Canale 5.

Andrea Zelletta contro la produzione del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha rivelato ai concorrenti che la finale non si svolgerà più il prossimo 8 febbraio 2021. Una notizia che ha letteralmente destabilizzato i veterani del gioco, ormai stanchi dei continui cambiamenti e slittamenti del programma. A grande sorpresa, a regalare al pubblico di Canale 5 la reazione più accesa è stata Stefania Orlando.

La Orlando, in preda a una crisi, si è diretta verso la porta rossa decisa a lasciare definitivamente la Casa del Gf Vip, salvo poi essere bloccata da Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Non solo. Anche Andrea Zelletta si è lasciato andare a una reazione inaspettata scagliandosi duramente contro la produzione del programma, rea di non dirgli la verità riguardo al discusso prolungamento del gioco.

Leggi anche La promessa d'amore di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

"Siamo persone umane. Lì dentro, diteci la ca**o di verità e basta. Poi uno sceglie. Ma diteci la ca**o di verità! Io ho capito, però… Basta! Sembravamo degli stupidi lì dentro. Non siamo stupidi!" ha confessato Zelletta. "Dovevano aspettare Alfonso Signorini che lo dicesse" ha prontamente replicato Samantha De Grenet cercando di tranquillizzare il gieffino.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.