Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta deluso da Tommaso Zorzi: "Da parte sua non me l'aspettavo", ecco cosa è successo

Gossip TV

Andrea scopre di essere stato nominato da Tommaso e si lascia andare a uno sfogo al Grande Fratello Vip.

Nella giornata di ieri, Andrea Zelletta ha scoperto di essere stato nominatio da Tommaso Zorzi. Una rivelazione che ha spiazzato e deluso il modello tarantino del Grande Fratello Vip che ha rivelato a Stefania Orlando di esserci rimasto davvero male per il gesto dell'influencer milanese.

La confessione di Andrea Zelletta al Gf Vip su Tommaso Zorzi

Andrea sta passando momenti altalenanti al Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è spesso preda di sentimenti contrastanti: se da una parte vorrebbe vivere appieno questa esperienza nella famosa Casa di Cinecittà dall’altra sembra voler andare avanti in punta di piedi. A buttare giù di morale ancora di più il concorrente è stato il comportamento di Tommaso.

Ieri, qualcuno dall’esterno ha gridato una frase che Zelletta non riesce a dimenticare e riguarda l’ultima Nomination. Scendendo nel dettaglio, alcuni fan avrebbero rivelato al fidanzato di Natalia Paragoni di essere stato nominato in puntata da Zorzi, con il quale ultimamente ha instaurato un bel rapporto. "Ci sono rimasto male per quella voce. Era meglio non saperlo" ha ammesso il modello a Stefania.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci difende Francesco Oppini dagli attacchi di Dayane Mello

Lo sconforto e la delusione di Andrea sono dettati anche dal ricordo delle parole di Tommaso proprio subito dopo le Nomination fatte in diretta al Grande Fratello Vip: "Tommaso mi ha detto che ha votato chi non ha un pensiero, ne un punto di vista. Io non mi sento di non avere un parere". Stefania gli ha consigliato di confrontarsi con l'influencer ma il modello ha subito replicato affermando: "No, è stata una Nomination in Confessionale e deve rimanere segreta, però da parte sua non me l’aspettavo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.