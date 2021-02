Gossip TV

Andrea Zelletta, infastidito con Maria Teresa Ruta, cerca il confronto con la presentatrice del Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta non può nascondere la delusione che nutre nei confronti di Maria Teresa Ruta. La presentatrice, infatti, ha fatto il nome di Pierpaolo Pretelli come primo finalista uomo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver sostenuto l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo aver nutrito diversi dubbi sulla Ruta, Andrea chiede spiegazioni e affronta la gieffina in un lungo chiarimento.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta chiede il confronto a Maria Teresa Ruta

Il comportamento di Maria Teresa Ruta ha lasciato tutti senza parole, tanto da portare alcuni gieffini a fare il suo nome durante le ultime Nomination. La protagonista del Grande Fratello Vip, dopo aver espresso la sua preferenza per Andrea Zelletta, ha votato per Pierpaolo Pretelli come primo finalista della quinta edizione del reality show di Canale5. La Ruta ha affermato che, sebbene entrambi avrebbero meritato la Finale, Pierpaolo ha creato più dinamiche all’interno della Casa e per questo il suo percorso andrebbe premiato. Il cambiamento repentino d’opinione è dovuto al commento di Antonella Elia che, in studio, ha fatto notare come dovrebbero essere premiati quei concorrenti che si sono messi sempre in gioco piuttosto che quelli che sono rimasti a lungo nell’ombra. Ai gieffini, tuttavia, la scelta di Maria Teresa non torna e Andrea si è sentito molto ferito per le parole della showgirl. Lo Zelletta si è sfogato con Tommaso Zorzi, che ha ammesso di trovare la sua amica poco lucida nelle ultime settimane tanto da fare scelte poco coerenti con le sue stesse affermazioni.

Gf Vip, Andrea Zelletta deluso da Maria Teresa Ruta

Anche Rosalinda Cannavò ha affrontato la Ruta, confessando di averla votata alle Nomination proprio alla luce delle ultime vicissitudini al Gf Vip. Dopo aver riflettuto a lungo su quanto accaduto in Puntata, Andrea ha deciso di cercare un chiarimento con la Ruta, espandendo le sue perplessità. “Non è un discorso di equilibri o di qualcosa rimasto appeso. La Nomination sulla battuta non mi è andata giù, te l’ho detto ma sono andata avanti con il solito affetto. Tu due settimane fa ti sei allontanato senza motivo, questa è la mia sensazione […] Ognuno di noi si è avvicinato alle persone nuove, per cercare nuovi stimoli e ci siamo persi di vista, è stata una cosa naturale […] Io credo di aver parlata per prima e di aver scelto te insieme a Stefania, senza alcuna esitazione. Per valete cento tutti e due, dovete arrivare in Finale ma non posso far niente per far pendere la bilancia per uno di voi”, ha spiegato Maria Teresa ribadendo di aver scelto Pierpaolo solamente dopo aver riflettuto sulle parole della Elia. Le motivazioni della Ruta sembrano valide, ma Zelletta non è ancora troppo persuaso.

