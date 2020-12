Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Dayane Mello: "Io e Pierpaolo Pretelli siamo bersagliati dal gruppetto" (VIDEO)

Gossip TV

Andrea attacca Dayane accusandola di essere la stratega della Casa del Grande Fratello Vip.

Il gioco si fa sempre più duro e per Andrea Zelletta è tempo di farci i conti. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto l'uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, ha scombussolato l'ex tronista di Uomini e Donne che ha accusato Dayane Mello di essere la vera stratega della Casa.

Dayane Mello è la stratega del Gf Vip, l'accusa di Andrea Zelletta

Chiuso in sauna con Stefania, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo, Andrea ha confessato di aver osservato molto bene gli atteggiamenti assunti in puntata da alcuni concorrenti, che sarebbero pronti a tutto pur di vincere il Grande Fratello Vip: "Mi sono accorto che in tanti giocano". "Alcuni sono molto bravi a sapere cosa andare a colpire, che strada prendere, sono molto abili e magari sono così anche nella vita reale" ha prontamente replicato la conduttrice.

Zelletta ha poi continuato il suo sfogo scagliandosi contro Dayane, che a suo avviso è la più stratega di tutti: "Non c'è sensibilità. Siamo stati attaccati per essere il gruppetto che voleva far fuori Dayane. E ora siamo io e te i bersagliati da un gruppetto che ci definiva i tre moschettieri di Elisabetta. Le nomination da chi arrivano? Io ho notato che Dayane ogni persona nuova che viene se la porta a se, e secondo te chi nominano? Me e Pierpaolo! Ad oggi mi sono comportato come sono nella vita reale, non sono una persona che punzecchia o che vuol ferire le persone". Un pensiero condiviso anche dalla Orlando: "Rosalinda e Dayane sono simili, sono incoerenti. Dayane vuol far fuori tutti quanti, ma questo sta nel gioco".

"Non credere che alla fine vinca chi ha una strategia, magari al pubblico piace di più chi guarda ai sentimenti, e non per convenienza" ha affermato Stefania cercando di rassicurare Andrea. Quest'ultimo, però, si è detto stanco della situazione e determinato a voler cambiare il suo comportamento verso chi non stima.

