Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Alfonso Signorini: "Si è ca**to sotto quando ho sbroccato a Franceska Pepe"

Il duro sfogo di Andrea dopo la lite in diretta al Grande Fratello Vip con Franceska.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito al duro scontro in diretta tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta. Una lite che ha profondamente scosso l'ex tronista di Uomini e Donne che è tornato sull'argomento criticando anche il comportamento assunto dal conduttore Alfonso Signorini.

Il duro sfogo di Andrea Zelletta al Gf Vip

Apostrofato "comodino" da Franceska, Andrea ha letteralmente perso le staffe e ha incominciato a urlare e contro la modella: "Sei una grande maleducata. Io non sono un comodino, porto solo rispetto. Sfigata! Sei malvagia e inutile. I tuoi genitori te ne dovevano dare di più". L'ex tronista di Uomini e Donne ha prima replicato con insulti e offese nei confronti della ragazza e poi è scoppiato a piangere. Un pianto liberatorio, decisamente.

Ma non è finita. Subito dopo la diretta del Gf Vip, Zelletta è tornato a parlare della lite con la Pepe e non ha perso occasione di attaccare pesantemente Tommaso Zorzi, che aveva appoggiato l’appellativo datogli dall'ex fiamma di Vittorio Sgarbi e che già più volte lo aveva accusato di non prendere mai una posizione: "Quella cosa del comodino proprio non l’accetto, ma stiamo scherzando? La mia più grande soddisfazione è che il pubblico fuori mi ama, me lo ha dimostrato salvandomi stasera. Devo ringraziare anche Natalia per questo, noi sui social non usiamo strategie".

Andrea ha infine commentato anche il comportamento assunto da Signorini: "Alfonso si è ca**to sotto quando ho sbroccato con Franceska". Parole forti quelle usate dal fidanzato di Natalia Paragoni nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip, che di sicuro non gliele manderà dire la prossima puntata, in onda venerdì 16 ottobre 2020 in prima serata su Canale 5.

