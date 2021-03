Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta confessa: "I primi mesi sono stati molto difficili, ma sono orgoglioso del mio percorso"

Gossip TV

Andrea racconta le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip a Verissimo.

Andrea Zelletta è stato tra i protagonisti più apprezzati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e del forte sentimento d'amore che lo lega alla sua amata Natalia Paragoni.

La confessione di Andrea Zelletta a Verissimo dopo il Gf Vip

Grazie alla sua simpatia e sensibilità, Andrea è riuscito ad arrivare fino alla finale del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, all'ex tronista di Uomini e Donne sono stati mostrati i momenti più divertenti che hanno coinvolto tutti i concorrenti di quest'ultima e lunga edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Dentro la Casa pensi di saper tutto però tante scene le sto vedendo adesso per la prima volta" ha confessato Zelletta "I primi due mesi sono stati molto difficili, però poi dopo sono riuscito ad essere me stesso ed è uscita fuori la mia parte ironica, quindi posso dire che sono orgoglioso". La Toffanin ha poi invitato a entrare la bella Natalia, che ha rivelato: "E’ stata strana come avventura, perchè è come se lo avessi fatto anch’io. E’ stata la prova del nove [...] Non mi aspettavo queste sue dimostrazioni nel programma, mi ha dimostrato veramente tanto. Sono orgogliosa di Andrea, per come si è fatto conoscere e per come è".

Leggi anche Antonella Elia torna all'attacco contro Samantha De Grenet a Live-Non è la d'Urso

La loro storia, infatti, è stata messa a dura prova più volte durante la partecipazione di lui al Gf Vip. Una prova d'amore superata alla grande, visto che oggi Andrea e Natalia sono più innamorati e felici che mai. "Mi piacerebbe diventare genitore mentre siamo giovani, come è stato per noi con i nostri genitori, quindi non troppo tardi, però ancora c’è tempo" ha concluso il modello.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.