Al debutto della Finale del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta riceve una romantica sorpresa dalla fidanzata Natalia Paragoni.

Dopo 170 giorni nella Casa e 44 prime serate, è arrivato il momento più atteso dai fan del Grande Fratello Vip: la Finale della quinta edizione del reality show di Canale5. Dopo un’entrata ad effetto che ha coinvolto tutti gli ex concorrenti del programma, Alfonso Signorini ha chiamato Andrea Zelletta a ripercorrere insieme il suo lungo percorso per poi sorprenderlo con l'incursione di Natalia Paragoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è al televoto con Tommaso Zorzi e sarà il pubblico a scegliere chi tra loro potrà puntare al montepremi finale di 100.000 euro, la cui metà andrà in beneficenza.

Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni sorprende Andrea Zelletta

È giunto il momento tanto atteso della Finale del Grande Fratello Vip. La quinta edizione volge al termine dopo una sequela di prolungamenti che hanno lasciato spiazzati i concorrenti più intrepidi. Prima di decretare il vincitore del reality show di Canale5, Alfonso Signorini sorprende Andrea Zelletta, il cui destino è ancora appeso al televoto, che lo vede contro Tommaso Zorzi. Il pugliese ha iniziato il suo percorso in sordina, finendo per essere catalogato come ‘comodino’ della Casa a causa del suo continuo silenzio. Zelletta ha ammesso di non essere riuscito ad integrarsi immediatamente, forse anche a causa della sua inesperienza con i programmi Tv e per il suo carattere riservato.

Interrogato da Signorini, che ha mostrato al gieffino i momenti più belli e toccanti della sua esperienza a Cinecittà, Andrea ha ammesso: "È un’emozione incredibile. Fa strano perché, ti dico la verità, alcuni momenti nemmeno li ricordavo. Il primo mese e mezzo mi senti un po’ indietro rispetto agli altri, che erano più pronti di me. Io mi sentivo fuori luogo, poi grazie alle persone che mi hanno compreso sono riuscito a far uscire la parte più bella di me. L’episodio più bello è stato l’altra sera, quando Stefania e Tommaso mi hanno chiesto scusa e hanno ammesso di essersi ricreduti sul mio conto”.

Poi, a sorpresa è Zelletta è stato freezato e alle sue spalle è comparsa la fidanzata Natalia Paragoni. Durante la permanenza al Gf Vip, la coppia ha passato momenti difficili, ma il loro amore non è stato mai messo in discussione. Natalia, molto emozionata, ha abbracciato il suo fidanzato e si è lasciata andare a parole dolcissime. Dopo un bacio appassionato che ha commosso lo studio, Signorini ha stuzzicato i due piccioncini chiedendo a Zelletta se il pensiero di diventare padre fosse ancora così forte, come ammesso qualche mese fa. Andrea ha confermato e Natalia è apparsa molto felice per questa importante dichiarazione.

