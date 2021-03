Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta al televoto con Tommaso Zorzi: "Se la gioca da campione e non da codardo"

Gossip TV

Alba Parietti commenta la scelta di Andrea di andare al televoto finale del Grande Fratello Vip con Tommaso.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha deciso di giocarsi il suo posto al televoto con Tommaso Zorzi, uno dei papabili vincitori di questa edizione. Una scelta davvero coraggiosa che è stata commentata anche da Alba Parietti, la mamma di Francesco Oppini.

Andrea Zelletta sfida Tommaso Zorzi al Gf Vip, la reazione di Alba Parietti

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip. Stasera, infatti, scopriremo finalmente il nome del vincitore della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. ll primo televoto della puntata vedrà scontrarsi Andrea e Tommaso, tra i concorrenti più amati e apprezzati dal pubblico di Canale 5.

Uno scontro scelto proprio da Zelletta. Ricordiamo che, nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di giocarsi il suo posto in finale sfidando il concorrente che ritiene più forte, ovvero Zorzi. Una scelta coraggiosa che è stata commentata dalla Parietti sui social: "Un colpo di grande signorilità, perché sfidare Tommaso al televoto vuol dire saper sia giocare che perdere da signore".

La mamma di Oppini ha sottolineato di aver apprezzato la scelta di Andrea e di averla trovata una mossa intelligente: "Uscire a testa alta e non vigliaccamente è anche molto intelligente come scelta. [...] Te la giochi da campione, non da codardo". Chi vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata in onda stasera, lunedì 1 marzo, in prima serata su Canale 5.

