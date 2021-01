Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta a Carlotta Dell'Isola: "Segui il tuo istinto, la verità paga sempre"

Gossip TV

Andrea confida a Carlotta le sue difficoltà iniziali al Grande Fratello Vip spronandola a tirare fuori il carattere.

Carlotta Dell'Isola è una delle ultime concorrenti entrate nella Casa del Grande Fratello Vip. Sfogandosi con Andrea Zelletta, la ragazza ha rivelato la sua paura di essere giudicata come una persona senza carattere, in quanto non si è mai resa protagonista di scontri e discussioni.

Andrea Zelletta incoraggia Carlotta Dell'Isola a tirare fuori il carattere al Gf Vip

Rimasta in giardino con Andrea, Carlotta ha raccontato di aver affrontato momenti davvero difficili nel corso della sua vita che l'hanno portata a maturare molto velocemente: "Ho visto nero per tanto tempo che ora non ce la farei più. Se devo dire una cosa la dico. Stavo sempre nera, me la prendevo con le persone sbagliate [...] Per le ragazzinate ormai mi sento vecchia". Dopo averla ascoltata con attenzione, l'ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di tirarla su e di spronarla a reagire.

Zelletta e Dell'Isola hanno continuato a sfogarsi parlando anche del loro atteggiamento, che li porta a evitare le discussioni, e che viene spesso scambiato per debolezza. Tuttavia, Carlotta ha rivelato ad Andrea il suo dispiacere perché le sembra che in questa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip stia passando per una persona senza carattere: "Non posso far finta di essere un'altra persona. Io non faccio l'attrice nella vita". "Anche se domani dovessi uscire, tu sei a posto con te stessa perchè hai seguito il tuo istinto e non hai cambiato il tuo modo di essere. I primi due mesi io ho fatto fatica a convivere con 20 personalità, una più forte dell'altra, e che non conosci. Da una parte dico, meno male che c'è stato il prolungamento perché almeno sono uscito fuori. Ora riesco a essere me stesso. Segui la verità, la verità paga sempre" ha prontamente replicato il modello.

"Io all'inizio ero disorientato, non mi sentivo a mio agio. Stavo con persone che avevano tanta eserienza televisiva che io non avevo. Facevo fatica, lo ammetto. Meno male che il pubblico mi ha apprezzato lo stesso. Se non lo vivi, non lo sai che vuol dire. Devi seguire il tuo istinto e la tua verità" ha aggiunto Andrea identificandosi con le difficoltà di Carlotta. "Io mi rendo pure conto che a volte non ripaga essere come me" ha concluso la ragazza.

