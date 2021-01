Gossip TV

Andrea Roncato lancia un'accusa a Barbara d'Urso, additandola come colpevole della querelle nata con Stefania Orlando.

Le forti dichiarazioni di Andrea Roncato sulla fine del suo matrimonio con Stefania Orlando hanno sconvolto la concorrente del Grande Fratello Vip. I fan della presentatrice hanno attaccato l’attore su Twitter e Roncato si è visto costretto a rispondere, addossando la colpa di quanto accaduto a Barbara d’Urso.

Grande Fratello Vip, Andrea Roncato incolpa Barbara d'Urso per la querelle con Stefania Orlando

Stefania Orlando è tra le concorrenti più amate delle quinta edizione del Grande Fratello Vip, tanto che figura spesso tra le papabili vincitrici del reality show di Canale5. La Orlando è stata sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, parlando con grande amore del marito Simone Gianlorenzi e della loro cagnolina, ma lasciando che il passato rimanesse tale.

Dopo mesi di silenzio, Andrea Roncato ha deciso di commentare la fine del suo matrimonio con Stefania nel salotto di Barbara d’Urso. L’attore ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti, accusando la sua ex moglie di averlo lasciato per un altro uomo e di averlo abbandonato in un momento critico della sua vita. Nel corso dell’ultima Puntata, Alfonso Signorini ha mostrato alla Orlando quanto accaduto nel programma della d’Urso e la presentatrice è rimasta a dir poco sconvolta.

Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso ha diviso Andrea Roncato e Stefania Orlando?

Ferita e amareggiata, Stefania ha tentato la fuga dalla Casa e non ci è riuscita solamente grazie al celere intervento di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. L’umore non è migliorato con il passare delle ore, anche se la Orlando ha ammesso di aver esagerato poiché esasperata dalle parole dell’ex marito. Il popolo del web, visto lo stato della gieffina, si è riversato sulla pagina Twitter di Roncato per chiedere spiegazioni del suo gesto.

Andrea si è difeso e ha chiarito la sua posizione, tirando in ballo la d’Urso: “Dalla d’Urso sono andato a parlare del mio lavoro. È la d’Urso che mi ha chiesto come è finita con Stefania […] Non ero andato lì a parlare di questo, è la d’Urso che mi ha spiazzato domandandomelo […] La storia l’ha tirata fuori lei mettendomi in imbarazzo”. Leggendo questi tweet si può sentire in sottofondo l’ira di Barbarella tramutarsi in una plateale “Salutame a’ soreta”... Chissà se la presentatrice perdonerà Roncato.

