Grande Fratello Vip, Andrea Roncato incolpa il marito della Orlando per le minacce: la replica a Live-Non è la d'Urso

Simone Gianlorenzi replica alle accuse di Andrea Roncato, che lo ha additato come la causa delle minacce ricevute dopo le parole sull'ex moglie e concorrente del Grande Fratello Vip.

Andrea Roncato è diventato bersaglio per i fan del Grande Fratello Vip, che si sono schierati dalla parte di Stefania Orlando difendendola a spada tratta sul web. Avendo ricevuto molte minacce da parte di alcuni utenti del web, l’attore incolpa Simone Gianlorenzi di aver permesso che lui e sua moglie venissero presi di mira. Ospite nel salotto di Live-Non è la d’Urso, il marito della gieffina si difende dalle accuse, sostenuto da Barbara d’Urso.

Grande Fratello Vip, Simone Gianlorenzi sotto accusa a Live-Non è la d'Urso

Andrea Roncato è balzato sulle prime pagine delle riviste di gossip per le sue rivelazione sul matrimonio con Stefania Orlando. L’attore è stato preso in antipatia dai fan della concorrente del Grande Fratello Vip, che hanno iniziato a attaccare ferocemente Roncato sui social. Recentemente, l’attore ha fatto intendere che le parole di Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando, hanno alimentato gli haters portandoli a fare gravi minacce di morte. Nello studio di Live-Non è la d’Urso, il Gianlorenzi si è discolpato dichiarando:

“Questa cosa mi fa sorridere, perché sono venuto la prima volta di te per difendere mia moglie. Ora mi trovo a difendere me stesso da una situazione quasi surreale, perché è evidente e palese agli occhi di tutti che io ho fatto l’esatto contrario che aizzare i fan contro Andrea. Questa cosa è stata mandata anche al Gf Vip da Alfonso Signorini, che ho cercato sempre di buttare l’acqua sulle fiamme e non aizzare. È pesante dire che io sono la causa delle minacce di morte”.

Grande Fratello Vip, Andrea Roncato incolpa il marito della Orlando per le mincce di morte

Barbara d’Urso ha appoggiato Simone, dichiarando di essere certa che il marito di Stefania non ha mai aizzato le folle e, al contrario, ha cercato di fare da paciere sapendo quanto la presentatrice tiene ad Andrea. “Simone si è sempre comportato in maniera perfetta da questo punto di vista. Io ho parlato con Roncato più volte e lui non mi ha mai detto che reputa Simone responsabile di questa cosa. Per quanto riguarda il salto nel passato, Roncato è ancora ferito perché si ricorda che nel momento più buio della sua vita, la moglie se ne è andata e dalla sera stessa viveva con Paolo Macedonio”, ha confermato Roberto Alessi.

Nella querelle è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha fatto notare come Stefania, anche nel momento più delicato, non ha mai fatto parola del burrascoso passato di Roncato, proprio in virtù dell’affetto che li lega. “Stefania è stata molto corretta perché, nel momento in cui è stata attaccata, non ha mai alluso alla droga”, ha dichiarato l’opinionista della d’Urso.

