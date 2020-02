Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli, confessione nella notte: "Forse me ne vado"

Gossip TV

L'attore, parlando con Paolo Ciavarro, confessa di voler abbandonare il gioco.

L'attore bolognese Andrea Montovoli ha confessato di voler lasciare il programma. A notte fonda, confidandosi con Paolo Ciavarro, il 35enne ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha ammesso di sentirsi particolarmente insofferente in questa fase del gioco soprattutto dopo aver parlato nel confessionale di una cosa che non affrontava da ben 17 anni.

GF Vip: Andrea Montovoli vuole lasciare il programma

"Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado" queste le parole di Montovoli dette a Ciavarro che ha chiesto immediatamente le motivazioni di questa decisione. "Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal", ha dichiarato Andrea parlando con Paolo che gli domanda, "Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?", "Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai", ha replicato Andrea.

Paolo, in ogni caso, si è dimostrato comprensivo, dichiarando che se teneva questa cosa dentro da tanti anni, essere riuscito a parlarne è stato comunque un fatto positivo. "Sono molto contento di essere riuscito a parlarne - ha replicato il bolognese - d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare". I due ragazzi continuano a parlare fino alle prime luci dell'alba del 28esimo giorno nella Casa e Andrea dovrà fare i conti con un nuovo giorno e un passato doloroso finalmente svelato.

