Grande Fratello Vip, Andrea Denver sconvolto dopo il reality show: "Sono veramente triste"

Andrea Denver si sfoga sulla situazione Coronavirus: "Preghiere per le vittime".

Andrea Denver è tra i protagonisti più amati della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello ha conquistato il pubblico con la sua educazione esemplare e ora deve affrontare l’impatto con la realtà, sconvolta dal Coronavirus. Per i gieffini, infatti, non è stato facile misurarsi con la portata di questo fenomeno, dopo aver vissuto tre mesi reclusi nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Andrea Denver: "La mia cara Italia e New York..."

Sebbene Alfonso Signorini abbia sempre tenuto aggiornati i concorrenti, osservare la realtà con i propri occhi è più sconvolgente di quanto si potesse ipotizzare. Per questo, Andrea ha voluto sfogarsi su Instagram con un post.

"Sono molto triste per tanta sofferenza e dolore e il mio pensiero e le mie preghiere sono rivolte alle vittime e alle loro famiglie - ha scritto il modello - Non avrei mai pensato di trovare un mondo così diverso quando sono uscito dal GF Vip! La mia cara Italia e la mia città di adozione, New York, sono state duramente colpite dal covid 19. Sono veramente triste…Mai come quest’anno ho apprezzato quanto grande sia il dono e il significato della Pasqua”.

I fan di Denver hanno apprezzato le sue parole e il post è stato sommerso da una valanga di commenti.