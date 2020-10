Grande Fratello Vip, Andrea Damante e Ignazio Moser entrano nella Casa come unico concorrente? L'indiscrezione

Gossip TV

Andrea Damante e Ignazio Moser nel cast del Grande Fratello Vip? Parpiglia sgancia la bomba.

Andrea Damante e Ignazio Moser sono pronti a varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip? Come spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Alfonso Signorini sarebbe in trattative per riportare nella Casa di Cinecittà l'amatissimo ex tronista di Uomini e Donne e lo sportivo.

Andrea Damante e Ignazio Moser al Gf Vip?: "Trattative in corso"

Colpo di scena al Grande Fratello Vip! Dopo il rifiuto dei fratelli Onestini, la produzione vorrebbe Andrea Damante e Ignazio Mosera in coppia, come concorrente unico. I due hanno già partecipato al reality show di Canale 5: l’ex di Giulia De Lellis alla prima edizione del 2016, mentre il figlio di Francesco Moser alla seconda del 2017. Al momento non è chiara la loro decisione. Di certo non è una scelta facile, soprattutto per lo sportivo che ha da poco superato una profonda crisi con Cecilia Rodriguez.

"Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile" ha spiegato Parpiglia a Casa Chi. Un'indiscrezione che ha spiazzato davvero tutti. Non solo. Oltre a Damante e Moser, Signorini starebbe cercando di far entrare nella Casa anche una persona molto vicina a Gabriel Garko.

Ricordiamo che Andrea e Ignazio si sono conosciuti proprio grazie al Grande Fratello Vip. Nel 2017, ai tempi della seconda edizione del programma, Moser è diventato molto amico di Giulia, che ha presentato allo sportivo Damante. Da allora i due sono diventati inseparabili. Escono spesso insieme e di recente sono apparsi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La loro partecipazione, dunque, sarebbe davvero un bel colpo per Alfonso.

