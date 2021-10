Grande Fratello Vip, Andrea Casalino vuota il sacco: "Con lei c'era feeling, mi provocava sempre"

Gossip TV

La rivelazione dell'ex gieffino Andrea Casalino su Miriana Trevisan.

Andrea Casalino è stato il secondo concorrente a dover abbandonare il Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffino ha fatto un bilancio del suo breve e intenso percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini e parlato del rapporto nato nella Casa con Miriana Trevisan.

Andrea Casalino e Miriana Trevisan vicini? La rivelazione dell'ex gieffino

Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Andrea ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nonostante la sua breve permanenza nella Casa di Cinecittà, il modello ha rivelato di aver instaurato un bel rapporto con Miriana: "Stava nascendo una curiosità e un bel gioco tra me e Miriana Trevisan".

Stando alle parole dell'ex concorrente del Gf Vip, tra lui e la Trevisan stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia: "C’era un pavoneggiarsi e un corteggiamento. C’era un po’ di feeling, dovevamo fare la love boat. Lei ironicamente mi provocava sempre e le ho detto: 'Se mi sblocco ti mangio'. Gliel’ho detto anche a lei apertamente. [...] Forse rimpiango questa cosa che non è nata".

Casalino ha poi parlato degli altri concorrenti ancora in gioco rivelando il nome del possibile vincitore: "La vincita preannunciata per quello che piace agli italiani è Manuel. Il GF Vip però è imprevedibile. Secondo me potrebbe vincere Aldo Montano che è un vero leader equilibrato con un’empatia pazzesca con tutti i concorrenti e con il pubblico. Quindi lui è molto favorita e poi forse manila che è anche lei è una leader che media con tutti".

