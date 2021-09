Grande Fratello Vip: Andrea Casalino è stato insieme a un'ex tronista di Uomini e Donne, la rivelazione

Gossip TV

La rivelazione inaspettata di Andrea nella Casa del Grande Fratello Vip.

Confessione shock nella Casa del Grande Fratello Vip. Andrea Casalino ha svelato di essere stato fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne attirando l'attenzione di tutti i telespettatori di Canale 5.

Andrea Casalino fidanzato con un'ex tronista di Uomini e Donne, la rivelazione al Gf Vip

Stasera, venerdì 24 settembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa Andrea si è lasciato andare a una confessione inedita che ha spiazzato tutti i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Pare, infatti, che il concorrente sia stato fidanzato con una nota ex tronista di Uomini e Donne. Ma chi sarà?

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, l'ex di Casalino sarebbe la bella Sara Shaimi. Il sito riporta che una fan, dopo aver ascoltato le parole del modello al Gf Vip, si sarebbe messa alla ricerca del misterioso nome e ha così notato degli indizi che riporterebbero all'ex tronista di Uomini e Donne. Sarà davvero lei?

Siamo sicuri che Signorini riuscirà a convincere Andrea a rivelare il nome della sua ex fidanzata. Vi ricordiamo che la nuova puntata del Gf Vip andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

