Grande Fratello Vip, anche il padre di Manuel contro Alex Belli, cosa farà Alfonso Signorini?

Gossip TV

Le parole dell'attore condannate duramente anche dal padre del nuotatore. Domani, nel corso della sedicesima puntata del Gf Vip, si tratterà il caso Belli.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il caso su Alex Belli sulla frase pronunciata ieri dall'ex attore di CentoVetrine nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo l'intervento dello staff di Manuel e del suo miglior amico anche il padre di Manuel, attraverso i social del Magazine Chi, ha condannato senza mezzi termini le parole di Belli. "Manuel è caduto quando gli hanno sparato. Ales, tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia", ha scritto Franco Bortuzzo.

Dopo le parole anche del padre e la condanna generale contro Belli, ci si chiede oramai incessantemente cosa faranno gli autori del reality nei confronti del gieffino. Alex Belli verrà squalificato?

Su 361Magazine, testata online di cui si occupa direttamente Alfonso Signorini, è stata intervistata Cristina Lodi, manager di Manuel, che sulla vicenda si è espressa in questi termini

“Abbiamo pensato molto se prendere una posizione e, con grande rammarico, siamo rimasti molto addolorati leggendo i tanti messaggi ricevuti da persone disabili e dalle loro famiglie. Dalle loro parole abbiamo capito che spesso si sono sentiti derisi, emarginati. Molti di loro ci hanno fatto capire che, spesso, non hanno la forza per scherzare sulla loro disabilità. E che le parole di Alex e le risatine di Soleil sono un vero e proprio schiaffo in pieno viso! Alla luce di tutto ciò, riteniamo opportuno che a prescindere da quella che sarà poi la reazione di Manuel, vengano presi dei provvedimenti. In nessun luogo dovrebbero passare questi messaggi, a maggior ragione all’interno della casa del Grande Fratello”.

Domani, venerdì 5 novembre, nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, verrà affrontato il caso Belli e Manuel Bortuzzo verrà messo a conoscenza della parole che ha utilizzato. Vista la bufera mediatica che sta accadendo e tutti coloro che sono intervenuti sulla vicenda, non è affatto escluso che Alex Belli venga squalificato dal reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.