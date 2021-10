Grande Fratello Vip, Amedeo Goria rompe il silenzio su Gianmaria Antinolfi e sulla sua vicinanza ad Ainett Stephens

Gossip TV

La confessione dell'ultimo eliminato Amedeo Goria.

Amedeo Goria è stato uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di CasaChi, il noto giornalista ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà rivelando il suo pensiero su Gianmaria Antinolfi e Ainett Stephens.

Le prime dichiarazioni di Amedeo Goria dopo l'eliminazione

Amedeo è stato ospite dell'ultima puntata di CasaChi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò. Parlando del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà, l'ex marito di Maria Teresa Ruta ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: "Per dinamismo e versatilità, il trascinatore è Alex. Io ho legato con Aldo, quindi do il voto a lui e Alex. Mi ha un po’ deluso Gianmaria, da un manager mi aspetto una qualità e dialettica di contenuti maggiore. Gianmariacentrico, ne parlavo anche con Sonia, tutto gira attorno a lui. Lui va da un concorrente all’altro. Per me è sempre innamorato di Soleil Sorge, ora sta puntando Sophie Codegoni. Sembra che il mondo giri attorno a lui".

E sulla discussa vicinanza ad Ainett, Goria ha confessato: "Io con Ainett giocavo, i famosi grattini erano un gioco. Ci vogliamo talmente bene che poi io ho continuato a dormire con lei. Da uomo focoso quale sono ho sbagliato, a volte non capisco bene quelle che sono le attese della donna. Dovevo parlarne chiaramente, vincere la sua resistenza psicologica. Questo ho sbagliato. A volte accedo in confidenza".

L'ex gieffino ha poi concluso parlando della presunta gravidanza della compagna Vera: "Con lei devo ancora confrontarmi davvero. [...] Passerò per ingenuo, non so, ma voglio crederle. A lei ho spiegato, se lei volesse avere figli io non sarei l’uomo giusto, per la mia età. Preferisco diventare nonno del primo figlio che Guenda e Mirko avranno. Questo è il mio ruolo anagrafico".

