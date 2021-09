Grande Fratello Vip, Amedeo Goria corteggia Ainett Stephens: la sfuriata della fidanzata Vera

Gossip TV

Vera Miales, fidanzata ventenne di Amedeo Goria, sbotta contro Ainett Stephens dopo gli approcci al Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un corteggiamento che fa discutere e infastidisce non pochi fan. Amedeo Goria, dopo aver palpeggiato inavvertitamente Ainett Stephens, ha ammesso di voler far capitolare la bella modella, suscitando l’ira della fidanzata Vera Miales, che si è scagliata contro la gieffina, ribadendo di essere l’unica donna nel cuore del giornalista sportivo.

Grande Fratello Vip, la fidanzata di Goria attacca Ainett Stephens

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si fa bollente grazie ad Amedeo Goria, deciso a consumare un rapporto passionale nella casa più spiata d’Italia. Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà, il giornalista sportivo è finito nella stessa camera della giunonica Ainett Stephens, dividendo il letto con lei nonostante ci fossero diverse postazioni libere. Nella notte, Goria ha palpeggiato Ainett, che ha raccontato l’accaduto a Francesca Cipriani e Manila Nazzaro, mostrandosi decisamente stizzita.

Mentre il gieffino si è confidato con i colleghi, ammettendo di aver accidentalmente accarezzato il fondoschiena della Stephens sotto le coperte, ribadendo di voler conquistare la sensuale concorrente, la giovanissima fidanzata Vera Miales non ha preso bene l’atteggiamento del suo amato. Goria non solo ha sottolineato di volersi vivere l’esperienza al GF Vip in modo libero e senza vincoli affettivi, ma ha anche trovato una donna affascinante a poche ore dal debutto del programma.

“Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio. Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me”, ha scritto la Miales su Instagram suscitando l’ilarità del popolo del web. Ci aspetta un confronto in Glass Room o Amedeo rinuncerà all’idea di sedurre la bella Gatta Nera?

