Lo scherzo di Cristiano Malgioglio fa infuriare Alfonso Signorini, che fugge dallo studio del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando: chi è il vero protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip? Nessuno dei concorrenti, bensì il topo che abita la casa di Cinecittà. Da mesi è stato avvistato un piccolo roditore che vive serenamente accanto ai Vipponi, e Cristiano Malgioglio ha deciso di portarlo in Puntata con sé, per fare uno scherzo ad Alfonso Signorini. Il presentatore, tuttavia, non ha reagito bene e ha sbottato contro i presenti.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini furioso per lo scherzo di Malgioglio

La presenza di un topolino nella Casa del Grande Fratello Vip è stata appurata diversi mesi fa, quando la Contessa Patrizia De Blanck ha ammesso di aver convissuto con un simpatico roditore, che era solito farle un saluto almeno una volta al giorno nella sua suite indipendente. Pochi giorni fa, inoltre, un altro fotogramma ha rivelato la presenza del pacifico intruso anche nella camera blu, proprio a pochi passi da Tommaso Zorzi che sostava beato sul suo comodo letto.

Insomma, il mistero del topolino si infittisce e Cristiano Malgioglio ha deciso di vendicarsi di Alfonso Signorini, rendendolo protagonista di uno scherzo. Il cantante, durante la Puntata di ieri sera, ha approfittato della distrazione del presentatore del reality show di Canale5, per piazzare alle sue spalle un topo finto. Immediata la reazione di Signorini che, dopo aver lanciato un urlo acutissimo, è schizzato fuori dallo studio alla velocità della luce. Alfonso, infatti, ha la fobia dei roditori e la sua reazione era più che prevedibile.

Esortato a tornare in studio dai presenti, tutti a conoscenza dello scherzo ai danni del conduttore, Signorini ha inveito contro Cristiano ammettendo di non aver trovato divertente il siparietto. Alfonso si è scusato con il pubblico con la sua reazione che, neppure a dirlo, è diventata virale in pochissimi minuti su tutte le piattaforme social. Insomma, finché il gatto non c’è i topi ballano, mentre Alfonso fugge battendo il record di Forrest Gump! Mentre il presentatore ha calmato i suoi nervi nel corso della Puntata, la Nomination a sorpresa di Dayane Mello ha creato non poche tensioni in Casa. Nella notte, Rosalinda Cannavò chiude con l’amica, e smaschera senza remore la sua strategia.

