Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sui concorrenti: "Non hanno accettato per soldi. Ci saranno storie forti"

Signorini a ruota libera sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Intervistato dal settimanale Chi, il giornalista e conduttore ha parlato del cast lasciandosi andare a delle rivelazioni inedite sui concorrenti.

La confessione di Alfonso Signorini sui concorrenti del Gf Vip

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà davvero sorprendente. Parola di Signorini! "Per quest'anno ho cercato di assemblare tutti i colori possibili, tenendo presente che l'attenzione del pubblico è rivolta alle storie delle persone che entreranno nella Casa" ha confessato il conduttore a Chi.

Tra i concorrenti del Gf Vip 6 ci sarà anche il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. "Ci saranno storie forti [...] Voglio portare il tema della disabilità in prima serata. Perché abbiamo imparato a conoscere le storie dei ragazzi che hanno partecipato, per esempio, alle Paralimpiadi, ma nessuno ha visto come vivono tutti i giorni. E mostrarlo può essere ancora più efficace" ha dichiarato Alfonso che ha poi commentato la presenza nel cast di Soleil Sorge "Bellissima, sfacciata, spudorata, ma non volgare. Una bomba pronta a esplodere".

Signorini ha poi continuato parlando dei vari concorrenti e ammettendo: "Sono venuti tutti volentieri. E non per i soldi, perché non ci sono più i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Hanno accettato perché lo volevano fare".

