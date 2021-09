Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Tommaso Eletti: "È un po’ un bambino e come tutti i bambini a volte sbaglia"

Gossip TV

Signorini presenta Tommaso al Gf Vip e lo mette in guardia.

La prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto l'ingresso nella Casa di Tommaso Eletti. Il ragazzo ha deciso di partecipare al reality show di Alfonso Signorini per riscattarsi dopo la brutta figura fatta a Temptation Island.

Le parole di Signorini su Tommaso Eletti al Gf Vip

Tommaso Eletti è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. "Mi piacciono le donne con la D maiuscola. Sono sempre stato molto attratto dalle donne più grandi e sono stato con Valentina e siamo stati una coppia molto discussa" ha dichiarato il giovane romano nella clip di presentazione.

"A Temptation Island, volevamo risolvere il problema della mia gelosia. Dopo tre giorni, l'ho tradita davanti a tutta Italia. Sono stato criticato, insultato. Mi hanno dato del maschilista. Ma se a Valentina andava bene, qual era il problema?" ha continuato Tommaso finendo al centro di nuove polemiche per le sue affermazioni. Ma non è finita qua perché il ragazzo si è lasciato andare a una nuova gaffe con l'arrivo di Ainette Stephens, indimenticabile "gatta nera" del Mercante in Fiera.

Leggi anche Manila Nazzaro affronta Adriana Volpe in diretta al Gf Vip

"Che bella topa" ha esclamato Eletti vedendo la Stephens. A cercare di difendere l'ex protagonista di Temptation Island ci ha pensato Signorini: "Ha 21 anni, è un po’ un bambino e come tutti i bambini a volte sbaglia. Noi non abbiamo pregiudizi, il GF sarà l’occasione giusta per conoscerti meglio, ma ti do un consiglio: non confondere il possesso con l’amore".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.