Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Stefania Orlando: "È una stratega, si muove con grande tattica"

Il conduttore del Grande Fratello Vip commenta il percorso nella Casa di Stefania.

Stefania Orlando è sicuramente una delle concorrenti più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che, ospite nella nuova puntata di CasaChi, ha ammesso la complessa personalità della showgirl.

Stefania Orlando è la stratega del Gf Vip? Parla Alfonso Signorini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Stefania è finita nel mirino di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che l'hanno accusata di essere una grande manipolatrice. Parole molto forti che non sono piaciute ai numerosi fan della donna e a suo marito Simone Gianlorenzi che si è scagliato furioso contro il reality show di Canale 5.

Ospite a CasaChi, Signorini ha voluto parlare proprio della Orlando e del suo percorso nella Casa di Cinecittà: "È una bella sorpresa, un personaggio molto complesso. Da un lato c’è la sua spontaneità, dall’altro la sua strategia. E’ una stratega, sa bene a chi avvicinarsi e quando farlo. Si muove con grande tattica. Non è assolutamente una manipolatrice". Secondo il conduttore del Gf Vip, quindi, Stefania avrebbe messo in atto una strategia per arrivare fino alla finale del programma.

Chiuso il capitolo Stefania, Alfonso ha parlato dell'emozionante incontro avvenuto durante l'ultima diretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che ha deciso di lasciare il gioco prima delle feste di Natale: "E’ stato un po’ l’epilogo di una storia bellissima. Tommaso ha aggiunto un tassello importante nella sua vita. Ma anche Oppini, perché ha fatto esperienza di un sentimento che non conosceva".

