Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Soleil Sorge: "Farà strada"

Gossip TV

Il conduttore del Gf Vip rompe il silenzio su Soleil.

Soleil Sorge è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A dire la sua sul percorso nella Casa della bella influencer italo-americana ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini.

La rivelazione di Signorini su Soleil Sorge

Soleil continua a dividere il pubblico del Grande Fratello Vip: se da una parte c'è chi ama il suo carattere schietto e determinato, dall'altra c'è chi non la sopporta. A dire la sua sulla giovane concorrente del reality show, al centro delle polemiche anche per il suo rapporto con Alex Belli, è proprio Signorini.

Come riporta Biccy, Alfonso, fra le pagine del settimane Chi, ha risposto a due telespettatrici che hanno inviato due lettere completamente diverse sulla Sorge: "Care Ileana e Adriana, come potete vedere attraverso le vostre due lettere, La Stasy divide il pubblico a metà. C’è chi la ama e la sostiene. C’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip".

Leggi anche Jo Squillo a ruota libera su Alex Belli, Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo

"Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza" ha aggiunto Signorini rivelando il suo pensiero sul futuro di Soleil "Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto. Un caro saluto!". Sarà davvero così? Una cosa è certa: la bella influencer è una concorrente fondamentale per il programma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.