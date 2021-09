Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini smaschera Raffaella Fico: "Ha mentito"

Gossip TV

Signorini rivela un dettaglio inedito riguardante il provino di Raffaella al Gf Vip.

Neanche il tempo di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip che Raffaella Fico si è resa protagonista di un acceso siparietto con Soleil Sorge. A commentare la lite tra le due concorrenti ci ha pensato Alfonso Signorini che, ospite a Casa Chi, ha smascherato l'ex compagna di Mario Balotelli.

Raffaella Fico ha mentito ai provini del Gf Vip: parla Alfonso Signorini

Signorini è stato ospite della prima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi in cui giornalisti ed ex gieffini commentano le dinamiche del Grande Fratello Vip. Interpellato da Gabriele Parpiglia, il conduttore si è lasciato andare a delle confessioni inedite su Raffaella.

Senza troppi giri di parole, Alfonso ha smascherato Raffaella rivelando che durante i provini per entrare al Gf Vip avrebbe detto di non essere fidanzata, forse per mostrarsi più utile alle dinamiche del gioco: "Raffaella Fico è fidanzata. Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente".

"La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie…" ha aggiunto Signorini "Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto la verità". Ad alimentare il gossip è Fanpage, che ha riportato alcune dichiarazioni esclusive concesse loro proprio dalla Fico: "Entro da fidanzata, innamorata e super felice. Sono appagata in questo momento".

