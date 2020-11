Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si sbilancia sui nuovi Concorrenti: arriva un ex di Temptation Island

Gossip TV

Alfonso Signorini lancia qualche chicca sui nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, confessando che uno dei protagonisti arriva da Temptation Island.

Alfonso Signorini ha sganciato una bomba che, in pochissime ore, è stata in grado di mettere in discussione tutte le amicizie e le alleanze che si sono formate in mesi di reclusione forzata nella Casa del Grande Fratello Vip. La notizia che la quinta edizione del reality show è stata prolungata fino a febbraio 2021 ha scioccato tutti, provocando crolli emotivi e molta tensione a Cinecittà.

Mentre Andrea Zelletta si lascia andare alle lacrime, intenzionato a continuare il suo percorso nonostante non sopporti l’idea che Enock Barwuah possa abbandonare, Tommaso Zorzi è stato attaccato da Stefania Orlando che gli ha chiesto di supportare le decisioni di Francesco Oppini, invece che pensare sempre e solo a sé stesso. Tra un pianto e l’altro, i Vip non sanno che a breve entreranno in Casa altri 10 concorrenti, praticamente un cast nuovo pronto a mettere a soqquadro amicizie e malcelate invidie. Poche ore fa, a Casa Chi, Alfonso si è sbilanciato sulla delicata situazione che si è creata al Gf, in particolare modo su Elisabetta Gregoraci che ha minacciato di andarsene:

È stata una notte piuttosto complicata, dopo la botta del prolungamento del programma. Le mamme sono più combattute ovviamente, l’8 febbraio sembra lontanissimo […] Credo che alla fine Elisabetta si convincerà a rimanere, non credo che abbandonerà, è una sensazione mia […] Vedo più in crisi onestamente Oppini che ha molto nostalgia della sua fidanzata, potrebbe convincerlo Tommaso a rimanere.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lancia uno Scoop sui nuovi concorrenti

Sul Cast ci sono ancora molte domande. Mentre è certa la presenza di Cristiano Malgioglio, amatissimo dai fan sui social che sono esplosi di gioia alla notizia del suo ritorno in Casa, non si sa nulla degli altri concorrenti pronti a mettersi in gioco. Le date degli ingressi sono state svelate e Signorini ha puntualizzato:

Si tratta di un vero e proprio secondo cast, quindi è ovvio che abbiamo dovuto tarare pesi e misure in modo particolare. 5 uomini e 5 donne che verranno scaglionati tra una settimana e l’altra dagli inizi di dicembre. Da che mondo arrivano? Dai mondi più disparati, abbiamo la suggestione di Temptation Island, del mondo dello sport, dell’intrattenimento televisivo, dei social, un po’ come il primo cast. Nuovi ingressi molto particolari, con alcuni si conoscono bene con altri si odiano: c’è chi si troverà in casa un nemico giurato, e voi sapete meglio di me che queste dinamiche funzionano.

Signorini assicura che Giada De Blanck non sarà tra i nuovi concorrenti, anche se con gran dispiacere del presentatore che avrebbe voluto averla in Casa, e Gabriele Parpiglia ha commentato la discussione tra Giulia Salemi e la Gregoraci a proposito di Flavio Briatore:

Quando si sono viste al Grande Fratello e si sono salutate, a Casa Chi ho detto: “Dietro questo saluto c’è una bomba Molotov che prima o poi esploderà, Elisabetta ha cacciato dalla Sardegna la Salemi“. Poi la Gregoraci ieri ha ricostruito tutto, ha messo la palla al centro e la Salemi ha fatto un goal clamoroso, non vedeva l’ora.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.