Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbugiarda Sonia Bruganelli: "Ha accettato subito di tornare"

Alfonso Signorini, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciato andare a qualche indiscrezione sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show targato Mediaset che il direttore di Chi si appresta a condurre per la quarta volta consecutiva.

Il Gf Vip tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre aprendo le porta rossa di Cinecittà ad una cast che verrà svelato integralmente solo a ridosso della settimana prima dell'esordio. Le novità di quest'anno sono molte, a partire da uno studio rinnovato che oltre al conduttore e alle due opinioniste - Sonia Bruganelli e Orietta Berti - si avvalorerà della presenza di Giulia Salemi, filo conduttore tra il reality e il mondo virtuale.

Alfonso ha parlato anche delle due opinioniste e del motivo per il quale ha scelto Orietta Berti accanto alla moglie di Bonolis. Proprio in merito a quest'ultima, contrariamente a quanto ha dichiarato più volte, il conduttore ha rivelato che ha accettato subito di tornare al Gf Vip.

Signorini ha raccontato di una trattativa molto semplice al contrario di quanto affermato dalla Bruganelli che avrebbe accettato dopo un lungo corteggiamento:

Nel maggio scorso, al settimanale Gente, Sonia Bruganelli aveva dichiarato:

Al Gf Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso - ha dichiarato la Bruganelli - Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.