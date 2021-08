Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio sulla nuova edizione e le Opinioniste

Gossip TV

Alfonso Signorini parla del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip e delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Si accendono i riflettori sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre in prima serata su Canale5, con un cast nuovo di zecca. Alfonso Signorini ha deciso di parlare dei nuovi Vipponi che varcheranno l’iconica porta rossa di Cinecittà, e delle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini parla del cast

Manca sempre meno al ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello Vip, che si prepara a debuttare a settembre con la sesta edizione su Canale5. Alfonso Signorini si è ritirato per una pausa dai riflettori, continuando a lavorare sodo per assicurarsi un cast stellare, in grado di stregare i telespettatori. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha parlato delle ultime fasi del progetto, ammettendo: "Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”.

Nonostante il successo di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta stagione del reality show, Alfonso ha deciso di non ripetersi ed evitare di inserire nuovi influencer nel cast. “Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”, ha confidato il presentatore. Novità di quest’anno saranno le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che Alfonso è sicuro faranno scintille in studio:

“Dubito che andranno d’accordo. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia è disincantata, cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”. Insomma, Signorini ha confermato di essere pronto alla nuova avventura, e nelle ultime ore si vocifera che il conduttore abbia messo gli occhi su Tommaso Eletti, reduce dalla nona edizione di Temptation Island.

