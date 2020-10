Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rompe il silenzio su Adua Del Vesco: "È una finissima stratega. Io credo a Zorzi"

Gossip TV

La confessione del conduttore del Grande Fratello Vip sulla giovane attrice.

Adua Del Vesco è la concorrente più discussa e criticata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento assunto dalla giovane attrice nei confronti prima di Massimiliano Morra e poi di Tommaso Zorzi ci ha pensato Alfonso Signorini, il quale ha ammesso di credere alla versione dell'influencer.

Le parole di Alfonso Signorini su Adua Del Vesco

È guerra al Grande Fratello Vip tra Adua e Tommaso da quando l'attrice ha confidato a Dayane Mello e Matilde Brandi della presunta omosessualità di Massimiliano. Gravi insinuazioni prima fortemente smentite e poi confermate nei giorni seguenti. La ragazza infatti ha amesso di aver usato quella parola nei confronti dell'attore ma di non considerarlo omosessuale.

Nella bufera che ha travolto la Del Vesco è subentrato Zorzi che non ha perso occasione di smascherare la ragazza confermando il pettegolezzo. Intervistati a Casa Chi, anche Signorini e il giornalista Gabriele Parpiglia hanno voluto dire la loro sul comportamento assunto da Adua nella Casa. "Hanno parlato a lungo e si sono scambiati anche delle confidenze. C'è stato altro...Io credo a Zorzi quando dice che Adua le ha fatto determinate confidenze" ha ammesso il conduttore del Gf Vip. A fargli eco Parpiglia che ha confessato: "C'è stato anche tanto altro...Posso testimoniare che Adua e Zorzi si sono visti a lungo quella notte e hanno parlato di tante cose".

Leggi anche Proposta di matrimonio al Gf Vip per Myriam Catania

Non solo. Alfonso ha continuato la diretta aggiungendo: "Lei è una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che inaspettatamente ha vinto al televoto. Ci sono i social incavolati neri perché sostengono che c'è un gruppo d'ascolto spagnolo che ha votato Adua e c'è stato veramente un testa a testa con Franceska Pepe, se la sono giocata sul filo del rasoio". Oltre alla polemica sui fan spagnoli, a far discutere anche la possibilità per i gieffini di comunicare con l'esterno tramite cellulare. Cosa smentita categoricamente dal conduttore e dal giornalista.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.