Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rivela: "Ancora tanta incertezza"

Le nuove dichiarazioni di Signorini prima dell'inizio del Gf Vip.

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il popolare reality show che tornerà in onda dal prossimo settembre 2021 su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa avventura da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La confessione di Alfonso Signorini

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Intanto, Signorini si è lasciato andare a delle nuove considerazioni circa la critica situazione che stiamo vivendo per via del Covid. "Ancora tanta incertezza" ha dichiarato il giornalista al settimanale Chi sottolineando come la pandemia stia ancora facendo vacillare le certezze.

"Questa estate è così simile a quella dell’anno scorso, che tutti avremmo voluto lasciarci alle spalle per sempre [...] Siamo ancora qui a leggere i nostri bollettini di guerra e domandarci quanto realmente ci proteggano i vaccini e soprattutto a chiederci cosa ci aspetterà a settembre" ha aggiunto il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda il cast del Gf Vip 6, al momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero entrare nella Casa l'attore Alex Belli, il modello Andrea Casalino, Amedeo Goria, Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l'ex allievo di Amici Moreno, Nicola Pisu, Raz Degan e Tommaso Eletti della nona edizione di Temptation Island.

