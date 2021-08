Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini replica alle dure affermazioni di Raz Degan: "Penso che la vera spazzatura sia..."

Gossip TV

Raz Degan smentisce duramente la sua partecipazione al Gf Vip provocando la reazione di Signorini.

Raz Degan ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip suscitando non poche polemiche. Le forti parole utilizzate dall'attore sui social, infatti, hanno costretto il conduttore Alfonso Signorini a intervenire per chiarire la situazione.

La verità di Alfonso Signorini sulla partecipazione di Raz Degan al Gf Vip 6

Il caso Raz Degan continua a stare al centro del gossip. Dopo essere stato in qualche modo smascherato da Davide Maggio, che ha rivelato che la mancata partecipazione dell'attore al Grande Fratello Vip è legata puramente a un fattore economico, Raz è nuovamente intervenuto sui social per dire la sua: "Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!".

"La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare" ha concluso Raz Degan smentendo ancora una volta la notizia riportata da Davide Maggio sui social. A chiarire una volta per tutte la situazione è arrivato il conduttore della nuova edizione del Gf Vip, Signorini.

Intervistato dal settimanale Chi, Alfonso ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità in merito alla mancata partecipazione di Raz Degan alla sesta edizione del reality show di Canale 5: "Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il 'signor' Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa".

