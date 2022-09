Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini prende una decisione sul cast: l’annuncio spiazza

Gossip TV

Alfonso Signorini ha deciso la data esatta per la rivelazione ufficiale del cast del Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip, fissato per il 19 settembre 20220 su Canale 5. A differenza delle ultime edizioni, Alfonso Signorini ha deciso di introdurre una novità a proposito del cast, poi svela la seconda concorrente ufficiale.

Grande Fratello Vip, ecco quando sarà svelato il cast

Alfonso Signorini è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la settima edizione del Grande Fratello Vip. Con lui le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che ha fatto rivelazioni sconcertanti su Paolo Bonolis. Il cast della nuova edizione è ancora un mistero: sulla pagina Instagram ufficiale del Gf Vip appaiono diversi video con indizi, che tuttavia non svelano mai l’identità dei concorrenti. L’unica presenza certa è quella di Giovanni Ciacci il quale, tramite un’intervista su Chi, ha annunciato il suo ingresso a Cinecittà e raccontato la sua missione di parlare della sieropositività in televisione per abbattere ogni pregiudizio.

Alfonso rivelerà qualcosa in più nei prossimi giorni? Purtroppo per i più curiosi, stando alle anticipazioni lanciate da Tv Sorrisi e Canzoni, più precisamente da Aldo Vitali, i concorrenti del Gf Vip saranno annunciati direttamente il 19 settembre 2022, cosa mai accaduta prima.

“Sono qui per presentarvi la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ci sarà una super esclusiva. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano tante novità sul GF Vip. Inoltre vi sveleremo il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Dopo Giovanni Ciacci, vi diciamo che ci sarà Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare. Questa è la grande novità di quest’anno. Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate”.

L’unica nuova anticipazione, già annunciata da diverse testate, è la presenza di Wilma Goich, la seconda concorrente ufficiale del reality show di Canale 5. Nel frattempo, i fan si divertono a cercare di indovinare qualche nome, e spuntano quelli di Antonino Spinalbese, George Ciupilan e Pamela Prati.

